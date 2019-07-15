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15.07.2019, 11:41

В Луганской ОГА заявили, что "сделали еще один шаг к миру": фото

В Луганской ОГА заявили, что "сделали еще один шаг к миру": фото - Фото
КПВВ Станица Луганская (фото - Facebook штаб ООС)

Украина специально запустила автобус в серой зоне в Станице Луганской

С сегодняшнего дня пенсионеров и инвалидов в серой зоне Станицы Луганской со стороны подконтрольной Украине территории начал подвозить специальный автобус. Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне пожилых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", - отметил Клименко.

Фото: facebook.com/Юрий Клименко

Он не исключает провокаций со стороны боевиков террористической организации ЛНР.

"Опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники "молодой республики": случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса", - предупредил он.

11 июля сообщалось, что террористы запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска, распространяя слухи о том, что якобы Украина скоро закроет единственный пункт пропуска в Луганской области в Станице.

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Теги: автобус, станица луганская, мир, Юрий Клименко
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