"Весь город в ужасе": как боевики запугивают жителей Луганска

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

Боевики террористической организации ЛНР запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска, распространяя слухи о том, что якобы Украина скоро закроет единственный пункт пропуска в Луганской области в Станице. Об этом LIGA.net сообщили сегодня собеседники на правах анонимности.

"Весь город говорит, что Зеленский хочет сделать через Станицу только раз в год проезд. Типа, если кому-то нужно ехать в Украину, то езжайте через Россию. Как так? Как теперь нам за пенсиями ходить?" - сказал луганчанин Сергей.

По его словам, многие люди поддаются панике и еще более негативно относятся к Украине.

"Все в ужасе и шоке", - уточнил другой собеседник в городе.

7 июля 2019 года президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.

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