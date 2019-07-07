Зеленский и Туск приехали в Станицу Луганскую: фото

Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что Зеленского и Туска сопровождали начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский и глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко.

Сообщается, что на КПВВ Станица Луганская генерал-лейтенант Сирский ознакомил Зеленского и Туска с текущей ситуацией на этом участке. Президенты пообщались с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями и ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

На территории КПВВ Зеленский возложил цветы к памятному знаку украинским воинам, которые погибли в боях с российскими оккупантами.

Зеленскому и Туску представили результаты работы групп разминирования: доказательства агрессии РФ в виде остатков боеприпасов, найденных пиротехническими группами.

Сегодня в Одесской области Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты имя контр-адмирала Михаила Билинского, а Военно-морскому лицею - имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного.