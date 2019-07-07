Зеленский наградил семерых моряков и присвоил имя бригаде

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты имя контр-адмирала Михаила Билинского. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Военно-морскому лицею присвоено имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного.

Во время визита в Одесскую область Зеленский также вручил государственные награды семерым украинским военным морякам "за особое мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Награждены лейтенант Руслан Люшуков, капитан второго ранга Владимир Бельский, капитан-лейтенант Василий Гирба, капитан второго ранга Андрей Агапитов, капитан первого ранга Анатолий Квасов, капитан третьего ранга Вячеслав Симоненко и мичман Данило Махивский.

Как ранее сообщалось, сегодня в Украине празднуют День Военно-морских Сил.

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