Сегодня Зеленский встретится с Туском в Луганской области

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский поедет в Одесскую и Луганскую области, в последней – встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Одесской области глава государства примет участие в мероприятиях в честь Дня Военно-морских сил ВСУ и проведения украинско-американских учений Sea Breeze – 2019.

Также сообщается, что в Луганской области Зеленский представит нового главу Луганской облгосадминистрации.

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6 июля сообщалось, что президент назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации.

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