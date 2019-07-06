Зеленский попросил Баканова сменить сотрудников СБУ на Закарпатье

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Президент Украины Владимир Зеленский требует сменить сотрудников управления "К" СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с контрабандой на границе. Об этом президент сказал на совещании таможенников на КПП "Ужгород".

В совещании также принял участие и.о. главы СБУ Иван Баканов, с которым у Зеленского произошел следующий диалог.

Зеленский: Управление "К" СБУ, это всем известно, раньше полностью контролировало контрабанду в Закарпатье.

Баканов: Ну, она много чего контролировала.

Зеленский: Очень хорошо, что вы изменили, да?

Баканов: Мы пока что…

Зеленский: Скажите… В центральном аппарате вы это изменили. Скажите, пожалуйста, а когда мы сменим людей местных из управления "К"?

Баканов: Такие изменения уже происходят…

Зеленский: Я сейчас говорю о Закарпатье конкретно.

Баканов: На следующей неделе.

Зеленский: Пожалуйста, смените. Только я вас очень прошу, не засылайте сюда… Я понимаю, что такое СБУ. Не засылайте сюда СБУшников, которые работали где-либо на границе.

Ранее президент призвал уволиться руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.