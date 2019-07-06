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06.07.2019, 17:21

Зеленский потребовал уволить руководителей четырех таможен

Зеленский потребовал уволить руководителей четырех таможен - Фото
Скриншот с видео

Президент принял участие в совещании таможенников на КПП "Ужгород"

Президент Владимир Зеленский призвал уволиться руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. Об этом он заявил на совещании таможенников на КПП "Ужгород".

Зеленский поднял вопрос о контрабанде, выразив свое неудовлетворение ее результатами.

Он обратился к руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен: "Мне кажется, мужики, мы же по-мужски разговариваем, да? Скажите, пожалуйста, если вы не можете остановить контрабанду, почему вы не уволитесь? Просто у меня такой вопрос. Я ж не говорю, что вы взятки берете. Вы порядочные честные люди, наверно, я так думаю. Ай хоуп, как говорят. Если вы не можете это остановить, почему вы там работаете?".

Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно, иначе он потребует сделать это от и.о. председателя ГФС Александра Власова.

На совещании назвали имена чиновников: Евгений Шелегацкий, Левко Прокопчук, Стас Балуев, Николай Салагор.

Недавно полиция под руководством Генпрокуратуры разоблачила канал контрабанды наркотиков – кокаина – из Латинской Америки в страны западной Европы, а также в Украину.

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Теги: Владимир Зеленский, таможня, контрабанда
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