Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

Зеленский сегодня отбыл с однодневной рабочей поездкой во ​​Львовскую и Закарпатскую область.

14 июня Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области мнения об этих людях, в список попали: Денис Шмигаль, Максим Козицкий и Маркиян Мальский.

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