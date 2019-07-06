Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Назначить Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Другим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.
Зеленский сегодня отбыл с однодневной рабочей поездкой во Львовскую и Закарпатскую область.
14 июня Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области мнения об этих людях, в список попали: Денис Шмигаль, Максим Козицкий и Маркиян Мальский.
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