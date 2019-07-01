Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.07.2019, 08:54

У Зеленского рассказали, как отбирали кандидатуры глав ОГА

У Зеленского рассказали, как отбирали кандидатуры глав ОГА - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)

Андрей Богдан сказал, что не понимает "в чем негатив" в назначении глав Одесской и Луганской облгосадминистраций

Всех назначенных глав облгосадминистраций отбирали эйчары. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава офиса президента Андрей Богдан.

"Все губернаторы отобраны эйчарами. Поскольку идут выборы, нет возможности проводить какие-то голосования. Хотя была классная идея, но мы от нее отказались, - сделать референдум по избранию губернаторов", - отметил Богдан.

Отвечая на вопрос о том, что будущих одесского и луганского глав ОГА – Андрея Андрейчикова и Виталия Комарницкого – тоже эйчары привели, Богдан сказал: "Одесский – это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо. Луганского, по-моему, да, эйчары привели. Мой зам Трофимов может более подробно рассказать. Я лишь согласовывал те кандидатуры, которые поступили. Я не понимаю, в чем негатив".

Читайте также: Кабмин поддержал кандидатуры глав ОГА, выдвинутые Зеленским

По его словам, он не видел, чтобы Комарницкий выступал за "русский мир", хотя "может что-то пропустил". "А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины? У людей есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы", - добавил Богдан.

При этом глава офиса не ответил на вопрос, есть ли у них проукраинские взгляды.

Журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая заявила, что Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты". Комарницкий в прошлом - член Партии регионов, 12 лет был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: андрей богдан, назначения, Андрей Андрейчиков, Виталий Комарницкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 