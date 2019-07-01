У Зеленского рассказали, как отбирали кандидатуры глав ОГА

Андрей Богдан (скриншот видео)

Всех назначенных глав облгосадминистраций отбирали эйчары. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава офиса президента Андрей Богдан.

"Все губернаторы отобраны эйчарами. Поскольку идут выборы, нет возможности проводить какие-то голосования. Хотя была классная идея, но мы от нее отказались, - сделать референдум по избранию губернаторов", - отметил Богдан.

Отвечая на вопрос о том, что будущих одесского и луганского глав ОГА – Андрея Андрейчикова и Виталия Комарницкого – тоже эйчары привели, Богдан сказал: "Одесский – это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо. Луганского, по-моему, да, эйчары привели. Мой зам Трофимов может более подробно рассказать. Я лишь согласовывал те кандидатуры, которые поступили. Я не понимаю, в чем негатив".

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По его словам, он не видел, чтобы Комарницкий выступал за "русский мир", хотя "может что-то пропустил". "А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины? У людей есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы", - добавил Богдан.

При этом глава офиса не ответил на вопрос, есть ли у них проукраинские взгляды.

Журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая заявила, что Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты". Комарницкий в прошлом - член Партии регионов, 12 лет был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.