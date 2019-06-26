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26.06.2019, 15:08

Кабмин поддержал кандидатуры глав ОГА, выдвинутые Зеленским

Кабмин поддержал кандидатуры глав ОГА, выдвинутые Зеленским - Фото
Заседание Кабмина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-премьер Павел Розенко заявил, что голосовал "против", и объяснил, почему

Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, которые ранее внес президент Владимир Зеленский. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Правительство решило направить на рассмотрение президента все внесенные кандидатуры глав ОГА... По каждому кандидату была разное количество голосов за/против", - написал он.

Ранее Розенко сообщил, что в Кабмин были внесены восемь кандидатур.

Председателем Донецкой областной государственной администрации Зеленский предложил назначить Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого, Львовской области — Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.

При этом вице-премьер отметил, что сам голосовал "против".

"Сразу отмечу: голосовал не столько против конкретных фамилий (среди них есть действительно достойные люди , сколько против непрозрачной и кулуарной процедуры, которая была применена при их назначении", - пояснил Розенко.

Сегодня Зеленский назначил исполняющей обязанности главы Сумской облгосадминстрации Ирину Купрейчик. Другим указом он отстранил от временного исполнения этих обязанностей Вадима Акперова.

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Теги: Владимир Зеленский, кабмин, губернатор, ОГА, облгосадминистрация
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