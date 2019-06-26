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26.06.2019, 20:37

В Одессе протестуют против нового главы ОГА: "Мальчик Маркова"

В Одессе протестуют против нового главы ОГА: "Мальчик Маркова" - Фото
Андрей Андрейчиков (скриншот с видео)

В Схемах говорят, что Андрей Андрейчиков входит в закрытый охотничий клуб, членами которого являются пророссийские политики

Журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая заявила, что кандидат на должность главы Одессой ОГА Андрей Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты". Об этом она написала в Facebook.

По словам Седлецкой, Андрейчиков является членом закрытого охотничьего клуба "Охотник 2007". Члены клуба охотятся на птиц и кабанов в Килийских охотничьих угодьях.

Кроме Андрейчикова, по информации журналистки, в клуб входит Дмитрий Череп, который "в 2015 году хотел создать "Одесскую народную республику". "За это его осудили на 5 лет, он признал вину и пошел на сделку со следствием", - написала Седлецкая.

Также членом клуба охотников является, по информации журналистки, Сергей Кушнир. Он возглавляет одесский центр пророссийской партии "Родина", главой которой является сбежавший в Россию Игорь Марков.

В Одессе началась акция протеста против назначения Андрейчикова.

Несколько десятков человек собрались у здания Одесской ОГА. Митингующие выступили с лозунгом "Нет "мальчику" Маркова", сообщает Думская.

Сегодня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, которые ранее внес президент Владимир Зеленский

Читайте также: Будущий глава Киевской ОГА работал в правительстве Азарова - СМИ

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Теги: одесса, металлолом, Андрей Андрейчиков, сергей кушнир
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