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26.06.2019, 18:49

Будущий глава Киевской ОГА работал в правительстве Азарова - СМИ

Будущий глава Киевской ОГА работал в правительстве Азарова - СМИ - Фото
Михаил Бно-Айриян (фото - facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Кроме того, Михаил Бно-Айриян - одногруппник Дмитрия Разумкова, главы партии Слуга народа, сообщают Схемы

Михаил Бно-Айриян, которого президент Владимир Зеленский планирует назначить главой Киевской ОГА, ранее работал в посольстве Украины в РФ, а потом в правительстве Николая Азарова. Об этом сообщают Схемы.

В проекте говорят, что карьера Бно-Айрияна тесно связана с Константином Грищенко, главой МИД при Викторе Януковиче.

Когда Грищенко был послом Украины в РФ (2009-2010 гг), Бно-Айриян также работал в посольстве сначала третьим, а затем вторым секретарем.

После победы Януковича на президентских выборах 2010 года Грищенко получил должность главы МИД в правительстве Азарова. В то же время в Киев вернулся Бно-Айриян. До 2014 г он работал на различных должностях в МИД и в аппарате вице-премьера Грищенко.

"А еще Михаил Бно-Айриян - одногруппник Дмитрия Разумкова – главы партии Слуга народа. Они вместе учились в Киевском институте международных отношений", - сообщают Схемы.

Сегодня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, кандидатуры которые ранее внес президент Зеленский.

На сайте Администрации президента обнародовали краткие биографические справки кандидатов.

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Теги: Киевская ОГА, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Михаил Бно-Айрия
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