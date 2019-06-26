В АП раскрыли биографические данные кандидатов в главы ОГА

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

На сайте Администрации президента обнародовали краткие биографические справки кандидатов на должности глав восьми областных госадминистраций, которых поддержал сегодня Кабмин.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов заверил, что кандидаты "прошли жесткий отбор и доказали свою способность решать задачи, которые ставит президент".

Он также пообещал, что "если результата не будет - быстро найдем новых руководителей этих регионов".

Киевская область. Михаил Бно-Айриян. 35 лет. Окончил КНУ им. Шевченко. Специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка (диплом магистра с отличием). Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП Национальная энергетическая компания Укрэнерго. В 2015-2016 гг. - директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД.

Донецкая область. Павел Кириленко. 33 года. Подполковник юстиции, военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 г). В 2008 г окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Закарпатская область. Игорь Бондаренко. 54 года. Начинал карьеру военнослужащим, после увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем, в начале 2000-х начал государственную службу, где прошел путь от заместителя главы райгосадминистрации до директора Административного департамента Минюста.

Херсонская область. Юрий Гусев. 39 лет. Консультант и советник финансовых организаций (IFC, EBRD, ПриватБанк). В 2014-2016 гг работал в Минобороны на должностях руководителя департамента экономической активности, заместителя министра обороны и главы Совета реформ Минобороны. Образование: Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет. Окончил две программы в Harvard Kennedy School в 2011 и 2017 годах.

Черкасская область. Игорь Шевченко. 46 лет. Окончил Национальный университет Одесская юридическая академия, специальность Правоведение. Долгое время работал частным предпринимателем в сфере грузовых перевозок.

Луганская область. Виталий Комарницкий. 55 лет. Доктор юридических наук, профессор, доцент, ректор Луганского государственного университета внутренних дел им. Дидоренко. Ранее работал в этом же заведении на должностях начальника центра последипломного образования, проректора по экономическим вопросам и ресурсному обеспечению и тому подобное.

Одесская область. Андрей Андрейчиков. 41 год. Директор ООО Балкер, Одесса. Окончил Одесский государственный университет, юрист. Начинал трудовую деятельность слесарем, после получения высшего образования работал начальником юридического отдела и директором нескольких частных предприятий.

Львовская область. Маркиян Мальский. 34 года. Руководитель Западноукраинского отделения объединения Арцингер. Докторант Института международных отношений КНУ. Имеет образование экономиста-международника и юриста. Начинал карьеру помощником адвоката, был юристом на нескольких частных предприятиях, ассистентом кафедры теории и философии права Национального университета Львовская политехника.

Сегодня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, которые ранее внес президент Владимир Зеленский. Вице-премьер Павел Розенко заявил, что проголосовал "против", в том числе потому, что не знает, кто эти люди.