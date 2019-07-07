Сегодня в Украине отмечают день ВМС: что это за праздник

Флаг ВМС Украины (фото - mtot.gov.ua)

Сегодня, 7 июля, в Украине отмечается День Военно-морских Сил ВСУ и День работников морского и речного флота. Праздники установлены согласно указам президента от 12 июня 2015 года.

Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. День ВМС ВСУ был установлен по просьбе военного совета ВМС, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота Море-96 (30 июля - 1 августа 1996 года), указом главы государства от 17 августа 1996 года.

Празднование Дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета как в Севастополе, так и в Украине в целом.

Впоследствии, согласно указу президента Виктора Ющенко от 24 марта 2006 года День ВМС отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 года – снова первое воскресенье июля.

4 июля в Украине отмечали День Национальной полиции.