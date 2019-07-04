Сегодня в Украине отмечают День Нацполиции

Нацполиция (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 4 июля, в Украине отмечают День Национальной полиции.

Указ о праздновании подписан президентом 4 апреля 2018-го "учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка".

Праздник отмечается именно 4 июля в честь событий 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

28 июня президент Владимир Зеленский в Facebook поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб - рассказ о любимой статье Основного закона.

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