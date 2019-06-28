Зеленский запустил флешмоб в честь Конституции: видео

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Президент предлагает украинцам в коротких видео рассказать о любимой статье Конституции

Президент Владимир Зеленский в Facebook поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб - рассказ о любимой статье Основного закона.

"Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем: знать нашу Конституцию и уважать... Для этого всей стране я предлагаю флешмоб: запиши короткое видео и расскажи про одну из статей Конституции Украины... Хештег #мояулюбленастаття"

По словам Зеленского, его любимая статья - ст. 3: "Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

"Наши народные депутаты участия могут не принимать. Мы и так прекрасно знаем их любимую статью - это ст. 80 про неприкосновенность. Шучу", - добавил он.

20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. 

Сам Зеленский за два часа до объявления решения суда заявил, что КСУ признал его указ конституционным. Кроме того, эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Юлия Мендель у себя в Facebook, но потом удалила сообщение.

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Теги: Владимир Зеленский, видео, праздник
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