Зеленский запустил флешмоб в честь Конституции: видео

Президент Владимир Зеленский в Facebook поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб - рассказ о любимой статье Основного закона.

"Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем: знать нашу Конституцию и уважать... Для этого всей стране я предлагаю флешмоб: запиши короткое видео и расскажи про одну из статей Конституции Украины... Хештег #мояулюбленастаття"

По словам Зеленского, его любимая статья - ст. 3: "Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

"Наши народные депутаты участия могут не принимать. Мы и так прекрасно знаем их любимую статью - это ст. 80 про неприкосновенность. Шучу", - добавил он.

20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Сам Зеленский за два часа до объявления решения суда заявил, что КСУ признал его указ конституционным. Кроме того, эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Юлия Мендель у себя в Facebook, но потом удалила сообщение.