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20.06.2019, 19:10

Официально: КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным

Официально: КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Конституционный суд признал соответствующим основному закону указ Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституционным указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом КСУ сообщает на сайте.

В своем решении суд исходил из того, что Рада VII созыва 21 февраля 2014 внесла изменения в основной закон - изменила редакцию статьи 83, дополнив ее положениями о коалиции депутатских фракций, и редакцию статьи 90, наделив президента правом досрочно прекращать полномочия парламента в случае невыполнения требований статьи 83 КУ относительно формирования коалиции.

Вместе с тем, Рада, избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не возобновила в регламенте правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции, указывает КСУ.

В результате возник конституционный конфликт между президентом и Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий парламента. Конфликт этот не имеет правового решения, так как КУ не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а регламент, вопреки требованиям статьи 83, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции.

В то же время, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 5 КУ). Народное волеизъявление осуществляется через выборы. Решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов отвечает требованиям ч. 2 ст. 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного суда обязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.

В голосовании приняли участие 16 судей.

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Теги: верховная рада, конституционный суд, Владимир Зеленский, выборы
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