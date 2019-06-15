День беженцев. У Эйфелевой башни нарисовали огромные руки - видео

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Площадь картины составляет 15 000 квадратных метров

На Марсовом поле в Париже нарисовали огромные сомкнутые руки по случаю международного Дня беженцев: площадь картины составляет 15 000 квадратных метров. Об этом сообщает Euronews.

Картина выполнена из биоразлагаемой краски с мелом и древесным углем.

Она стала частью проекта под названием Beyond Walls и изображает руки, соединяющиеся друг с другом как посвящение беженцам, которые пытаются переправиться через Средиземное море.

Автор картины - Гильом ЛеГрос. Международный День беженцев отмечают 20 июня.

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Теги: художник, картина, париж, беженцы
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