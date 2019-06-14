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14.06.2019, 15:31

В Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фото

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В Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фото
В Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фото
В Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фотоВ Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фото

Помимо цветов, на выставке есть музыка и гастрономическая зона

Сегодня, 14 июня, в Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певчесное поле" открыли выставку цветов в греческом стиле "Цветочная Эллада". Об этом сообщает пресс-служба предприятия Киевзеленбуд, организовавшего выставку.

Помимо цветочных композиций, там есть гастрономическая зона и музыкальная программа. 

Для детей до семи лет, многодетных семей, пенсионеров, участников АТО, людей с инвалидностью первой и второй групп и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.

Ранее в Киеве открыли выставку тюльпанов, на которой показали 11 новых сортов этих цветов.

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: цветы, выставка, певчесное поле, цветочная эллада
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