В Киеве открыли выставку цветов в греческом стиле: фото

Сегодня, 14 июня, в Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певчесное поле" открыли выставку цветов в греческом стиле "Цветочная Эллада". Об этом сообщает пресс-служба предприятия Киевзеленбуд, организовавшего выставку.

Помимо цветочных композиций, там есть гастрономическая зона и музыкальная программа.