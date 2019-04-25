Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 16:59

Сказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фото

1 / 13
Сказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фото
Сказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фото
Сказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фотоСказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фото

В парке представлены 11 новых сортов тюльпана. Общее количество цветов на выставке – 180 000

Реклама
Реклама

Сегодня, 25 апреля, на территории Печерского ландшафтного парка Спивоче поле открылась девятая ежегодная выставка тюльпанов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Организаторы выставки - компания GrandEvent - сообщили, что подготовили "интересную и насыщенную программу".

Реклама

В парке представлены 11 новых сортов тюльпана. Общее количество цветов на выставке – 180 000.

На территории парка работают цветочная и хендмейд ярмарки, детская зона, веревочный парк.

Работает выставка с 09:00 до 20:00.

24 апреля стала известна программа международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest-2019, который ежегодно проходит в июне во Львове. В этом году на фестивале выступят 10 исполнителей и групп.

Читайте также: Шедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: выставка, тюльпаны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото и видео
Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото и видео
Митинг на Михайловской и Майдане: что происходит в Киеве – фото
Митинг на Михайловской и Майдане: что происходит в Киеве – фото
Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото
Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео
Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео
У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео
У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео 10:50
33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео
33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео 08:54
Ельченко: СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой
Ельченко: СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой 07:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 