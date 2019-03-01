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01.03.2019, 15:43

Шедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фото

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Шедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фото
Шедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фото
Шедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фотоШедевры из спичек: в Киеве проходит фестиваль рекордов - фото

Зрителям - эстетическое удовольствие, авторам изделий - регистрация в Национальном реестре рекордов

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В одном из столичных кафе 1 марта проходит Всеукраинский фестиваль спичечных рекордов, на котором представлены цветные картины из спичек, фигуры, сувениры, музыкальные инструменты и даже большое кресло из необычного материала. Свои изделия сюда привезли мастера кропотливого искусства из разных уголков страны.

Открыл фестиваль ансамбль музыкальных инструментов из спичек, который в Нацреестре рекордов называют единственным подобным коллективом как в Украине, так и в мире. Гитара, гармошка, бандура, скрипка и другие инструменты сделаны из спичек мастером Богданом Сенчуковым (г.Жашков). А бас-гитара в виде трезубца (гербас) номинирована на рекорд Украины.

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Новые уникальные конструкции, среди которых тепловоз с вагонами (автор - Виктор Шуляренко, Коростень), крупнейшая икона из спичек без использования клея (Юрий Семенюк, г. Люблинец, Волынская обл.), кресло из спичек (Дмитрий Михайленко, Умань), макет церкви, для создания которой кроме спичек использовано более 50 различных материалов (Владимир Гуськов, Харьков) также представлены сегодня на рассмотрение Нацреестра рекордов.

В качестве эксперта на рекорды приглашен заслуженный художник Украины, мастер традиционного народного искусства, автор 112 персональных выставок Иосиф Осташинский.

Фестиваль проходит накануне Международного дня спички, который отмечается ежегодно 2 марта. Необычный праздник напоминает о том, что спичка долгое время была одним из самых необходимых в быту предметов.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: спички, рекорд, фестиваль, картины
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