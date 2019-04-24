Стала известна финальная программа Leopolis Jazz Fest-2019

Британская певица Лиза Стэнсфилд (фото - ЕРА)

В рамках международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в июне во Львове, в этом году выступят 10 исполнителей и коллективов из Франции, Канады, США и других стран. Программу LIGA.net предоставили организаторы фестиваля.

На фестивале выступит пианист и композитор, победитель джазовой премии LetterOne "Rising Stars" Адриен Брандейс из Франции; группа Snarky Puppy из США; камерунский бас-гитарист Этинне Мбаппе; канадская певица и пианистка Диана Кралл; американский музыкант, композитор, аранжировщик Кенни Баррон; автор песни "Don’t worry, Be happy", американский музыкант Бобби МакФеррин; новоорлеанская группа The Absolute Monster Gentlemen; известный пианист и композитор, обладатель 22 премий Грэмми - Чик Кориа; американский певец и автор песен Питер Чинкотти; британская певица Лиза Стэнсфилд.

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Фестиваль будет проходить на улице Болгарская, 4, в парке культуры и отдыха имени Б. Хмельницкого с 26 по 30 июня.

Впервые Leopolis Jazz Fest провели в 2011-м. Инициатором создания фестиваля выступил бизнесмен Михаил Фридман.

1 марта в Киеве прошел Всеукраинский фестиваль спичечных рекордов, на котором представили цветные картины из спичек, фигуры, сувениры, музыкальные инструменты и даже большое кресло из необычного материала. Свои изделия сюда привезли мастера кропотливого искусства из разных уголков страны.

