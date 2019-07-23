Разумков назвал недопустимой амнистию для боевиков

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает недопустимой возможность амнистии для боевиков, которые совершили военные преступления в Донбассе. Об этом он заявил в эфире ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - подчеркнул Разумков.

До этого Разумков заявлял, что с боевиками не стоит вести переговоры, поскольку они действуют не самостоятельно, и диалог нужно вести с теми, кто на самом принимает решения, а именно с Кремлем.