Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разумков назвал недопустимой амнистию для боевиков

Разумков назвал недопустимой амнистию для боевиков - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 07:20

Амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях в Донбассе, быть не может, заявил глава Слуги народа

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает недопустимой возможность амнистии для боевиков, которые совершили военные преступления в Донбассе. Об этом он заявил в эфире ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - подчеркнул Разумков.

До этого Разумков заявлял, что с боевиками не стоит вести переговоры, поскольку они действуют не самостоятельно, и диалог нужно вести с теми, кто на самом принимает решения, а именно с Кремлем.

Напишите нам
война Донбасс амнистия Слуга народа Дмитрий Разумков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 