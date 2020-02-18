На выборах в ОРДЛО могут выбрать и коллаборационистов - Пристайко

Может так случиться, что на потенциальных местных выборах в ОРДЛО люди могут выбрать тех, кто был или сейчас является кремлевской марионеткой, то есть коллаборационистом врага. Такие опасения вечером в эфире канала ICTV изложил глава МИД Вадим Пристайко.
"Я не удивлюсь, если часть тех людей будет теми самым, которые де-факто сейчас управляют (в оккупации, - ред.). Мы это понимаем, мы не наивны. Но это тот путь демократического государства, который мы выбрали. <...> Мы не можем из Киева назначить", - заявил министр иностранных дел.
Читайте также: Аваков разъяснил, кого возьмут в совместные патрули от ОРДЛО
По его словам, власть хотела бы пресечь легализацию "любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения", и как раз потому было предложено провести выборы: чтобы выбрать "хотя бы минимально власть там на низших уровнях, районную".
Пристайко разъяснил, что речь не идет о выборах народных депутатов в Раду: "Нет. Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне".
Читайте также: Коллаборанты Крыма: лишь 3% фигурантов дел осуждены за госизмену