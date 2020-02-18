На выборах в ОРДЛО могут выбрать и коллаборационистов - Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Может так случиться, что на потенциальных местных выборах в ОРДЛО люди могут выбрать тех, кто был или сейчас является кремлевской марионеткой, то есть коллаборационистом врага. Такие опасения вечером в эфире канала ICTV изложил глава МИД Вадим Пристайко.

"Я не удивлюсь, если часть тех людей будет теми самым, которые де-факто сейчас управляют (в оккупации, - ред.). Мы это понимаем, мы не наивны. Но это тот путь демократического государства, который мы выбрали. <...> Мы не можем из Киева назначить", - заявил министр иностранных дел.

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По его словам, власть хотела бы пресечь легализацию "любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения", и как раз потому было предложено провести выборы: чтобы выбрать "хотя бы минимально власть там на низших уровнях, районную".

ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Пристайко разъяснил, что речь не идет о выборах народных депутатов в Раду: "Нет. Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне".

В июне 2018 года глава МВД Аваков предложил, кого в Украине стоит считать коллаборационистом.

Еще в июле 2019 года у президента Зеленского обещали после выборов в Раду подать законопроект об ответственности за сотрудничество с оккупантами.

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