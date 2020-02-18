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Аваков разъяснил, кого возьмут в совместные патрули от ОРДЛО

Аваков разъяснил, кого возьмут в совместные патрули от ОРДЛО - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.02.2020, 06:25

"Представители ОРДЛО" могут быть в этих патрулях из "уважения к переходному периоду" и "страхам территориальных громад", заявил министр внутренних дел

Те, кто убивал, стрелял по силам АТО/ООС и другими способами помогал устанавливать на части Донбасса оккупационную власть, не будут допущены к совместному патрулированию ныне неподконтрольной правительству территории во время подготовки к местным выборам. Об этом вечером в эфире "Свободы слова" на канале ICTV заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он считает, что совершенные такими людьми преступления расследуют по украинским законам в местных органах, подчиненных по вертикали украинскому МВД, и "эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками". А ключевыми игроками в патрулях будут "полицейские в полном вооружении", причем среди них должно быть немало уроженцев Донецкой и Луганской областей.

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Глава МВД посетовал на то, что участие "представителей ОРДЛО" в патрулях является "тонким полем для спекуляций", но добавил, что все должно быть в соответствии с минскими соглашениями. Там записано, что местные органы оккупационной власти и их военизированные формирования будут распущены, а потому, делает вывод Аваков, их "представители" не смогут принять участие в патрулировании.

Кто и как отследит, чтобы боевики из расформированных структур террористических организаций не прошли в новые "органы", неизвестно. Однако глава МВД сказал, что для этого нужно принять "закон о коллаборантах". Как его действие распространить на территорию, где нет украинской власти, Аваков не уточнил.

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