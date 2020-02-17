У Зеленского запускают платформу "примирения и единства" с ОРДЛО

Сергей Сивохо (Фото: скриншот видео)

Анонсированная три месяца назад инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства" будет запущена в среду, 19 февраля. Об этом у себя в Facebook объявил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо.

По его словам, власть "поможет людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать". Сивохо добавил, что "уже многое сделано".

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"Задачи определены, начинаем работать. Приходи... Те", - по-русски сказал чиновник в ролике.

Ранее, 15 февраля, президент Владимир Зеленский предложил патрулировать ныне подконтрольный российским оккупантам участок границы Украина-России совместно с "представителями этих территорий". Как именно это хотят реализовать, неизвестно.