Эксперты Запада дали 12 советов, как прекратить войну на Донбассе

КПВВ Майорск (скриншот из видеозаписи) 6

Желательно как можно быстрее запустить новый национальный диалог об идентичности украинцев с участием лидеров общественного мнения, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Эту и еще 11 рекомендаций для урегулирования войны России против Украины предложили накануне Мюнхенской конференции по безопасности бывшие и нынешние чиновники и эксперты Запада - так называемая Группа лидеров евроатлантической безопасности (EASGL).

Эксперты советуют приложить усилия для укрепления диалога с соседями "ради социальной сплоченности" - особенно с Польшей, Венгрией и Россией: разговор должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств, включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам.

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Остальные 11 рекомендаций:

1) Восстановить на Донбассе работу полноценного Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), куда ранее входили также российские генералы;

2) наладить диалог военных в нормандском формате по кризисному урегулированию для защиты минских договоренностей от нарушений. Такая миссия может работать совместно с СЦКК или отдельно/параллельно;

3) обеспечить неограниченный доступ и свободу передвижения в регионе для гражданских лиц, включая наблюдателей ОБСЕ. Нужно больше безопасных КПВВ и точек эффективного мониторинга. Не должно быть отказов в доступе патрулям ОБСЕ и запретов на ночное патрулирование;

4) решить проблему пропавших без вести;

5) разработать и начать реализовывать гуманитарную инициативу по разминированию;

6) так как "вооруженный конфликт привел к экономическому коллапсу по обе стороны от линии соприкосновения" (так считают в группе EASGL), нужен план экономической реконструкции Донбасса, который "мог бы включать и Россию" через международную конференцию доноров. Основное: восстановление критической инфраструктуры, сфер охраны здоровья и образования;

7) исследовать возможность запуска зон свободной торговли, которые неоднократно использовались для возрождения пострадавших от войны регионов;

8) поддержать дорожную карту по санкциям; определить, как подвижки по минским соглашениям приведут к соответствующим изменениям в санкциях;

9) устранить радиологические опасности в ОРДЛО: там около 1200 радиоактивных источников;

10) выстроить диалог между евроатлантическими странами о построении взаимной безопасности на основе динамических решений;

11) определить и поддержать сферы, где возможно избирательное взаимодействие между ЕС и Россией. Человеческие и экономические связи должны получить дальнейшее развитие.

В совместном заявлении "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" эксперты подчеркнули необходимость политического урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

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