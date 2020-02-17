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Скандал в Мюнхене. Глава конференции пояснил рекомендации Украине

Скандал в Мюнхене. Глава конференции пояснил рекомендации Украине - Фото
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)
17.02.2020, 06:52

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер считает, что рекомендации Украине "не стоит воспринимать так ужасно серьезно"

Рекомендации Мюнхенской конференции по безопасности Украине не должны были быть столь резонансными – и поводов возмущаться нет. Такую позицию глава конференции Вольфганг Ишингер высказал в комментарии программе ТСН Тиждень на 1+1.

"Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений - и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал он.

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Ишингер также заявлял, что в рекомендациях "могут быть контраверсионные вещи", но неправильно говорить, что это делает их проророссийскими, передает Укринформ. Дипломат считает: рекомендации были частной инициативой – и уже удалены с сайта конференции.

Он добавил, что Украина "должна быть счастлива, что россиян пытались привлечь к дискуссии".

"Мы все за Украину. Я - ваш друг", - заверил дипломат.

Также Ишингер не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара россиян".

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Вольфганг Ишингер рекомендации Мюнхенская конференция
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