Скандал в Мюнхене. Глава конференции пояснил рекомендации Украине

Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Рекомендации Мюнхенской конференции по безопасности Украине не должны были быть столь резонансными – и поводов возмущаться нет. Такую позицию глава конференции Вольфганг Ишингер высказал в комментарии программе ТСН Тиждень на 1+1.

"Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений - и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал он.

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Ишингер также заявлял, что в рекомендациях "могут быть контраверсионные вещи", но неправильно говорить, что это делает их проророссийскими, передает Укринформ. Дипломат считает: рекомендации были частной инициативой – и уже удалены с сайта конференции.

Он добавил, что Украина "должна быть счастлива, что россиян пытались привлечь к дискуссии".

"Мы все за Украину. Я - ваш друг", - заверил дипломат.

Также Ишингер не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара россиян".

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции был опубликован документ Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе. Им выносилось 12 рекомендаций Украине и предлагалось, по сути, возобновление диалога Запада и России без деоккупацци Крыма и Донбасса.

Украина отвергла рекомендации, заявив, что они не соответствуют позиции государства. Документ удалили с сайта конференции.

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