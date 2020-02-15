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Мы имеем право говорить о пересмотре мирового порядка - Зеленский

Мы имеем право говорить о пересмотре мирового порядка - Зеленский - Фото
Фото: скриншот из видео
15.02.2020, 13:55

Однако менять мировой порядок на основе либеральных ценностей только лишь при содействии избранных государств невозможно, считает президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет полное право говорить о неэффективности существующих мировых правил и необходимости их переосмысления и пересмотра. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам президента, Украина всегда делала весомый вклад в международную безопасность, в частности когда была основательницей ООН и когда отказалась от ядерного орудия, а в ХХІ веке непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна, а существующие институции работают не так эффективно, как этого требует современность.

Зеленский отметил, что современное экспертное сообщество признает хрупкость мирового порядка и верит в его обновление на основе либеральных идеалов. "Однако невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены избранные страны, которые имеют ядерное оружие или определенный уровень экономического развития", - считает президент. По его словам, проблемы человечества должны решать все представители, и это невозможно сделать, когда выше, чем безопасность человека, ставят геополитические амбицииb собственные экономические интересы.    

  • 14 февраля Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

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