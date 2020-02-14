Украина отвергла подписанные в Мюнхене рекомендации по Донбассу

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Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, который получило агентство Интерфакс-Украина. Сами рекомендации уже удалены с сайта Мюнхенской конференции.

Документ под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" был размещен на сайте конференции сегодня. Там сообщалось, что его подписали глава конференции Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Василий Семений, а от России - бывший глава МИД России Игорь Иванов.

Документ вызвал волну критики как с украинской стороны, так и со стороны западных партнеров Украины.

В частности, в американском аналитическом центре Atlantic Council сообщили, что большинство предложений "носят конструктивный характер и будут служить мерами укрепления доверия", но другие рекомендации "вызывают беспокойство и даже перекликаются с кремлевскими тактическими предложениями или пропагандистскими темами".

В МИД Украины говорят, что "тезисы, которые содержит документ, не соответствуют официальной позиции украинского государства".

Там сообщили, что рекомендации подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group - частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности.