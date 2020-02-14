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Украина отвергла подписанные в Мюнхене рекомендации по Донбассу

Украина отвергла подписанные в Мюнхене рекомендации по Донбассу - Фото
Фото: ЕРА
14.02.2020, 20:04

В МИД Украины заявили, что рекомендации не соответствуют официальной позиции украинского государства

Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, который получило агентство Интерфакс-Украина. Сами рекомендации уже удалены с сайта Мюнхенской конференции.

Документ под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" был размещен на сайте конференции сегодня. Там сообщалось, что его подписали глава конференции Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Василий Семений, а от России - бывший глава МИД России Игорь Иванов.

Документ вызвал волну критики как с украинской стороны, так и со стороны западных партнеров Украины.

В частности, в американском аналитическом центре Atlantic Council сообщили, что большинство предложений "носят конструктивный характер и будут служить мерами укрепления доверия", но другие рекомендации "вызывают беспокойство и даже перекликаются с кремлевскими тактическими предложениями или пропагандистскими темами".

В МИД Украины говорят, что "тезисы, которые содержит документ, не соответствуют официальной позиции украинского государства".

Там сообщили, что рекомендации подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group - частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности.

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Донбасс МИД Atlantic Council Мюнхенская конференция
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