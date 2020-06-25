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Осенью могут захватить дамбу в Херсоне, это типично для РФ – генерал армии США

Осенью могут захватить дамбу в Херсоне, это типично для РФ – генерал армии США - Фото
Бен Ходжес (фото — пресс-служба Армии США)
25.06.2020, 09:12

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки армии РФ в этом году

В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове, предостерег в эфире канала Дом экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

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Он говорит, что "все больше разговоров о нехватке воды в Крыму": там серьезная засуха из-за погоды и того, что Украина "правильно заблокировала воду" на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Неоднократно посещавший Украину по линии НАТО военный отметил, что рядом с Черным морем и Украиной в Южном военном округе ВС РФ "будет большое количество войск, военного потенциала".

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал отставной генерал-лейтенант армии США, добавив еще раз, что для России "это типично".

Ранее аналогичное мнение высказал Глен Говард, президент американского аналитического фонда Джеймстаун.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Ранее разведка высказывала опасения, что в сентябре на этих учениях РФ как минимум "отработает" вторжение в Украину. Завтра, 26 июня, в 11:00 утра Главное управление разведки Минобороны проведет брифинг на тему российских учений Кавказ-2020.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • До захвата Крыма россиянами Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
  • Вице премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

Читайте также: Россия по-прежнему должна Украине $100 млн в год за флот в Крыму – дипломат

Евгений Пилипенко
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Крым прогноз учения Херсон оккупация дамба бен ходжес Кавказ-2020
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