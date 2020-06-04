Аналитик из США не исключает попытку России атаковать Херсонскую область

Фото: пресс-служба ГПСУ

Засушливое лето в Крыму может побудить россиян перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом. Такое мнение высказал Глен Говард, президент американского фонда Джеймстаун во время онлайн-конференции, посвященной ситуации в Черноморском регионе. Об этом сообщает Голос Америки.

"Нужно следить за событиями в Херсонской и Николаевской областях", - добавил Говард и посоветовал украинцам использовать полигон возле Херсона, чтобы практиковать реагирование на операции насильственного вторжения.

Ранее сегодня вице премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина готова дать отпор России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за шесть лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - сказал Резников.

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