ГУР: Россия отработает вторжение в Украину на учениях Кавказ-2020

Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Страна-агрессор Россия отработает вторжение в Украину на учениях Кавказ-2020. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"В следующем году планируются учения Кавказ-2020, где планы относительно применения новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма", - сказал Скибицкий.

По его словам, Россия поддерживает высокий уровень угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины

"Сегодня, начиная с 2015 года, уже, по сути, завершается формирование трех российских дивизий возле нашей границы – это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 – начале 2020 года", - отметил Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет о тех "мероприятиях, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Война в Донбассе. США советуют Путину брать пример с Зеленского