Джапарова назначена первым замглавы МИД, министр перечислил ее обязанности

Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 10 июня, Кабмин утвердил Эмине Джапарову на должности первого заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщил в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать следующие направления: общественная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым. Но первый заместитель – это, конечно, гораздо больше и именно дипломатическая жизнь поставит дополнительные задачи. Не без оснований жду драйв, системность и результаты по всем направлениям", - написал Кулеба.

Эмине Джапарова - украинская журналистка крымскотатарского происхождения. С марта 2008 г по январь 2010 г занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД. С апреля 2016 г занимала должность первого заместителя министра информационной политики. 5 сентября 2019 г Кабмин уволил Джапарову.

18 мая в Офисе президента сообщили, что кандидатуру Джапаровой согласовали на должность первого заместителя главы МИД Украины.