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Зеленский согласовал кандидатуру Джапаровой на должность первого замглавы МИД

Зеленский согласовал кандидатуру Джапаровой на должность первого замглавы МИД - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.05.2020, 17:52

Президент считает, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего первого замминистра информационной политики Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На состоявшейся сегодня в ОП встрече Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

"Поэтому Глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - сказано в сообщении.

Эмине Джапарова - украинская журналистка крымскотатарского происхождения. С марта 2008 г по январь 2010 г занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД. С апреля 2016 г занимала должность первого заместителя министра информационной политики. 5 сентября 2019 г Кабмин уволил Джапарову.

Сегодня президент инициировал создание в своем Офисе рабочей группы, в составе которой будут крымские татары, а также сообщил, что ряд религиозных праздников мусульман получат статус государственных. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский МИД крымские татары эмине джапарова
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