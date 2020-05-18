Зеленский согласовал кандидатуру Джапаровой на должность первого замглавы МИД

Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего первого замминистра информационной политики Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На состоявшейся сегодня в ОП встрече Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

"Поэтому Глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - сказано в сообщении.

Эмине Джапарова - украинская журналистка крымскотатарского происхождения. С марта 2008 г по январь 2010 г занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД. С апреля 2016 г занимала должность первого заместителя министра информационной политики. 5 сентября 2019 г Кабмин уволил Джапарову.

Сегодня президент инициировал создание в своем Офисе рабочей группы, в составе которой будут крымские татары, а также сообщил, что ряд религиозных праздников мусульман получат статус государственных.