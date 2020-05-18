Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского хотят создать рабочую группу для решения проблем крымских татар

У Зеленского хотят создать рабочую группу для решения проблем крымских татар - Фото
Встреча Зеленского с лидерами крымскотатарского народа (Фото: пресс-служба ОП)
18.05.2020, 16:32

Президент Владимир Зеленский инициировал создание в своем Офисе рабочей группы, в составе которой будут крымские татары

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крымскотатарского народа и инициировал создание в своем Офисе рабочей группы, в составе которой будут крымские татары. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мысли Зеленского, цель группы – решение проблемных вопросов крымскотатарского народа.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

По его словам, по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области построят 500 квартир для переселенцев из Крыма. Он предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Кроме того президент согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Вчера вице-премьер Алексей Резников заявил, что по Крыму Украина ждет помощи от США и Британии по Будапештскому меморандуму, который был нарушен РФ.

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский крымские татары эмине джапарова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 