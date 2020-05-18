У Зеленского хотят создать рабочую группу для решения проблем крымских татар

Встреча Зеленского с лидерами крымскотатарского народа (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крымскотатарского народа и инициировал создание в своем Офисе рабочей группы, в составе которой будут крымские татары. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

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По мысли Зеленского, цель группы – решение проблемных вопросов крымскотатарского народа.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

По его словам, по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области построят 500 квартир для переселенцев из Крыма. Он предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Кроме того президент согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Вчера вице-премьер Алексей Резников заявил, что по Крыму Украина ждет помощи от США и Британии по Будапештскому меморандуму, который был нарушен РФ.