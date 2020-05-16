Украина ждет помощи от США и Британии по Будапештскому меморандуму - Резников

Алексей Резников (фото - facebook.com-reznikovoleksii)

Украинская власть ждет помощи от Великобритании и США по условиям Будапештского меморандума, который был нарушен Россией. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

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По его словам, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма неоднократно поднимал вопрос оккупации Крыма, "но российская сторона реагирует на это очень резко, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".

"Но я точно знаю, что в нормандском формате и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров. Действительно, нужно работать для того, чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минская, а, например, кишиневская или брюссельская - но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись", - сказал Резников.

Он напомнил, что оккупация Россией Крыма является нарушением Будапештского меморандума, но "от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем". Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, - Франция и Китай, отметил Резников.

Справка. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что мечтает о новом глобальном соглашении, которое гарантировало б Украине и другим государствам безопасность.