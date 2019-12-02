Зеленский: Будапештский меморандум не работает, нужен новый

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)

Президент Владимир Зеленский мечтает о новом глобальном соглашении, которое гарантировало б Украине и другим государствам безопасность. Об этом он рассказал в интервью Gazera Wyborcza.

"Будапештский меморандум не был выполнен. У меня есть мечта, что в ближайшем будущем эти великие державы, а также и новые игроки (Польша, Канада, страны Балтии, ЕС), подпишут новое большое соглашение, которое защитит суверенитет и территориальную целостность других государств", - заявил президент.

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При этом он добавил, что в документе необходимо будет сразу прописать ответственность, которую будут нести стороны в случае нарушения соглашения.

Ранее об идее создать "новый Будапештский меморандум" рассказывал помощник президента Андрей Ермак.

Справка. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

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