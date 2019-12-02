Зеленский рассказал, верит ли он Путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет в политике никому. Об этом он рассказал в интервью Gazeta Wyborczą.
На вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину, Зеленский ответил: "Я не доверяю никому. В школе мне нравилась математика, все было понятно. Вы решаете уравнение с одним или несколькими неизвестными. А здесь все неизвестно, в том числе и у нас, политики в нашей стране. Я пришел в президенты из бизнеса, и тут не может быть доверия. У каждого свои интересы".
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