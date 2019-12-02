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Зеленский рассказал, верит ли он Путину

Зеленский рассказал, верит ли он Путину - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
02.12.2019, 12:02

Президент сравнил политику с уравнением, где неизвестно все

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет в политике никому. Об этом он рассказал в интервью Gazeta Wyborczą.

На вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину, Зеленский ответил: "Я не доверяю никому. В школе мне нравилась математика, все было понятно. Вы решаете уравнение с одним или несколькими неизвестными. А здесь все неизвестно, в том числе и у нас, политики в нашей стране. Я пришел в президенты из бизнеса, и тут не может быть доверия. У каждого свои интересы".

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Владимир Зеленский владимир путин
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