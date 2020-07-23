Резников: Главный прорыв в Минске – возвращение к приоритетам безопасности

По словам Резникова, ранее "существовал нарратив, что сначала политические договоренности, а потом – все остальное"

Главным прорывом, которого удалось достичь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, стало возвращение во время переговоров к приоритетам безопасности. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Укринформ.

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"Это действительно прорыв, потому что до этого существовал нарратив, что сначала политические договоренности, а потом – все остальное. Так, по крайней мере, доминировала Российская Федерация в предыдущих переговорах. Мы вернулись к приоритету: условия безопасности – в первую очередь. Это первый пункт комплекса мер Минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим тишины, прекращение огня, а потом – все остальное. Вот в этом главная новость", - отметил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ.

Вчера, 22 июля, на заседании ТКГ достигнута договоренность о полном и всеобщем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

на линии разграничения с 27 июля. Бывший внештатный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

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Наталия Медведева

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