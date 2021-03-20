Оккупанты запретили украинцам владеть землей в большей части Крыма. В МИД отреагировали

Запрет для не являющихся гражданами России владеть землей в большинстве районов Крыма ввела сегодня, 20 марта 2021 года, оккупационная власть. Об этом сообщает российское издание РБК. В МИД запрет назвали юридически ничтожным и пообещали восстановить права собственников после деоккупации.

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В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому с 20 марта 2021 года оккупанты считают большинство районов Крыма приграничными территориями РФ. В таких районах владеть землей запрещено иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам.

По информации РБК, под действие указа попадают более 11 500 участков, большинством из них владеют граждане Украины.

"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснения, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова", – заявил в комментарии LIGA.net представитель МИД Олег Николенко. Он назвал указ Путина юридически ничтожным и не имеющим правовых последствий в Украине.

"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", – заявил Николенко.

Действия России, которая в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение нормами и принципами права, не останутся без должной оценки международного сообщества, уверен Николенко.

Лишение украинцев права собственности на землю в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы на ее первом саммите в этом году, заверил представитель МИД.

Ограничения вводятся в 19 "муниципальных образованиях" Крыма из 25. Среди них – Евпатория, Ялта, Керчь, Судак, часть "муниципалитетов" Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Оккупационная власть заявляет, что если владельцы таких участков не передали права на них в установленные сроки, земля будет продана в принудительном порядке. Собственнику выплатят определенную оккупационным "судом" стоимость имущества.

10 марта 2021 года посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Крыму Россия продолжает преследовать и сажать в тюрьмы выступающих против оккупации, и до окончания агрессии еще далеко.

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Денис Юдин , Владислав Сердюк

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