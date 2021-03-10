"До конца агрессии далеко". Посол США в ООН сделала заявление по оккупации Крыма Россией

В Крыму Россия продолжает преследовать и сажать в тюрьмы выступающих против оккупации, и до окончания агрессии еще далеко. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга, посвященного деятельности ОБСЕ, передает пресс-служба миссии США в ООН.

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"Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией, и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее агрессию на востоке Украины", – подчеркнула Томас-Гринфилд.

Посол напомнила, что прошло семь лет со вторжения и оккупации Крыма Россией и начала агрессии на востоке Украины. В результате конфликта на востоке Украины более 13 000 человек погибли и десятки тысяч были ранены. Это привело к перемещению более 1,4 млн человек.

"И агрессия еще далека от завершения. В Крыму российские власти продолжают преследовать и сажать в тюрьмы тех, кто выступает против его оккупации, особенно крымских татар, этнических украинцев и членов других религиозных и этнических меньшинств", – сказала Томас-Гринфилд.

Посол приветствовала повторное назначение Швецией посла Хайди Грау специальным представителем ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Она пообещала, что США будут тесно сотрудничать с ОБСЕ для защиты мандатов миссий, выполнения коллективных решений и обеспечения того, чтобы все государства-участники соблюдали общие принципы и обязательства.

3 марта президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии против Украины и оккупации Крыма.

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Наталия Медведева

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