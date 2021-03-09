МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов

Министерство иностранных дел впервые презентовало международным послам элементы Крымской хартии, которую планируют принять по итогам саммита Крымской платформы. Об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова, передает Интерфакс-Украина.

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По ее словам, сейчас ведется этап консультаций с иностранными представителями – МИД ожидает их фидбэка, а также рекомендаций по тому, что добавить в будущий документ.

"Мы считаем, что это общий документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущения легитимизации статуса временной оккупации ", – добавила она.

Также Джапарова отметила, что каждая страна, участвующая в консультациях, может себе очертить уровень своей соучастии в Крымской платформе.

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Станислав Стороженко

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