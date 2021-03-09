МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов
Министерство иностранных дел впервые презентовало международным послам элементы Крымской хартии, которую планируют принять по итогам саммита Крымской платформы. Об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова, передает Интерфакс-Украина.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
По ее словам, сейчас ведется этап консультаций с иностранными представителями – МИД ожидает их фидбэка, а также рекомендаций по тому, что добавить в будущий документ.
"Мы считаем, что это общий документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущения легитимизации статуса временной оккупации ", – добавила она.
Также Джапарова отметила, что каждая страна, участвующая в консультациях, может себе очертить уровень своей соучастии в Крымской платформе.
- 4 сентября 2020 года президент Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.
- 25 сентября первая замглавы МИД Джапарова заявила, что Украина предложит властям России участвовать в такой платформе. О готовности сотрудничать в ее рамках уже заявили США и Турция. Поддержала идею и Великобритания.
- 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021-го.
- 12 февраля Европарламент призвал Европейский Союз присоединиться к Крымской платформе.
Читайте также: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти – Зеленский
Комментарии