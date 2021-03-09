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МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов

09.03.2021, 13:11
МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство иностранных дел впервые презентовало международным послам элементы Крымской хартии, которую планируют принять по итогам саммита Крымской платформы. Об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова, передает Интерфакс-Украина

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По ее словам, сейчас ведется этап консультаций с иностранными представителями – МИД ожидает их фидбэка, а также рекомендаций по тому, что добавить в будущий документ.

"Мы считаем, что это общий документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущения легитимизации статуса временной оккупации ", – добавила она.

Также Джапарова отметила, что каждая страна, участвующая в консультациях, может себе очертить уровень своей соучастии в Крымской платформе.

Читайте также: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти – Зеленский

Станислав Стороженко
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Крым крымская платформа оккупация посол МИД
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