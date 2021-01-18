В августе в Киев приедут иностранные лидеры. Будут искать инструментарий по Крыму – ОП

В августе 2021-го в Киеве пройдет первый саммит Крымской платформы. После него должен появиться инструментарий по деоккупации полуострова, рассказал в интервью ТСН замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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Он сказал, что дата саммита уже четко определена – 23 августа 2021 года. По его словам, дипломаты будут работать, чтобы подтвердить участие как можно большего числа иностранных лидеров. Жовква заверяет, что ОП не намерен проводить "саммит ради саммита".

"После саммита должна появиться соответствующая декларация, а что еще более важно — скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – заявил он.

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По его словам, сейчас ОП с Министерством иностранных дел готовят приглашения лидерам, работают над концепцией и программой саммита.

Он не раскрыл, кто из мировых лидеров уже согласился на участие. Однако отметил, что ОП приглашал всех лидеров, с которыми общался, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона и его португальского коллегу Марсело Ребелу де Соуза.

Жовква добавил, что проведение саммита будет объединено с празднованием 30-го Дня независимости Украины 24 августа. "Надеемся на широкое международное присутствие во время этих двух дней", – сказал он.

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Марк Сировой

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