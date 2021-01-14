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Главное в решении ЕСПЧ: признали, что Россия захватила Крым до "референдума" – комитет ВР

14.01.2021, 18:56
Главное в решении ЕСПЧ: признали, что Россия захватила Крым до
Европейский суд по правам человека (Фото: depositphotos.com)

Важнейшим в решении Европейского суда по правам человека о приемлемости для рассмотрения дела Украины против России о нарушении прав человека в Крыму является признание факта, что Россия оккупировала полуостров до проведения фейкового "референдума". Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает Укринформ.

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Юридическое подтверждение этого факта ЕСПЧ чрезвычайно важно с точки зрения международно-правовой позиции Украины и защиты ее внешнеполитических интересов, подчеркнул Мережко.

Он считает, что Украина может ссылаться на это решение и использовать этот аргумент ЕСПЧ и в других международных судебных инстанциях.

"Это аргумент, что Россия контролировала проведение этого "референдума", фактически она разрушила и территориальную целостность, и суверенитет Украины", – отметил председатель комитета.

Кроме того, по словам Мережко, решение ЕСПЧ опровергает позицию России, которая в вопросе Крыма ссылалась на "референдум" и якобы "волю крымского народа" и "право на самоопределение".

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Наталия Медведева
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еспч Крым Александр Мережко

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