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Украина против РФ в ЕСПЧ. Суд принял в "особое внимание" признания Путина в захвате Крыма

14.01.2021, 16:34
Украина против РФ в ЕСПЧ. Суд принял в
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Европейский суд по правам человека в своем решении о признании приемлемым для рассмотрения дела Украины против России о систематических нарушениях прав человека в Крыму принял в "особое внимание" заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, в которых он подтвердил факт захвата полуострова российскими военными. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

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"Наконец, Суд принял в особое внимание неоспоримые заявления президента Путина", – говорится в документе.

Первое такое заявление, напомнили в ЕСПЧ, было сделано на встрече с руководителями российских силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Путин тогда сказал, что принял решение "начать работу по возвращению Крыма в Российскую Федерацию".

Второе заявление Путин сделал во время телевизионного интервью 17 апреля 2014. Он прямо признал, что Россия "разоружила воинские части украинской армии и правоохранительные органы", и что "российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны".

Сегодня ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу. 

  • Дело основано на двух жалобах Украины от 2014 и 2015 годов, которые в 2018-м объединили в одно дело – Украина против России (о Крыме) № 20958/14.
  • В ЕСПЧ отметили, что в суде сейчас находятся еще две дела Украины против РФ. Также подано более 7000 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму, на Донбассе и в Азовском море. 
  • 30 ноября 2020-го сообщалось, что ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу. Это может усилить позицию Украины в суде.
Вадим Ребрина
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