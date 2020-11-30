ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу – это усилит позицию Украины в суде
Большая палата Европейского суда по правам человека присоединила к межгосударственному делу "Украина против России" еще два других межгосударственных дела. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
По его словам, плюсы этого решения ЕСПЧ в том, что нидерландское расследование содержит больше материалов из уголовного дела по MH17, к некоторым из них Украина ранее не имела доступа.
Чиновник добавил, что теперь эти материалы будут приобщены к делу "Украина против России".
Лещина отметил, что присоединение второго Нидерланд к украинско-российскому делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на территорию нашей страны.
Однако имеется и отрицательный момент – это может несколько затянуть рассмотрение дела, ибо нидерландское заявление еще не коммуницировано РФ.
- В 2018 году ЕСПЧ удовлетворил объединил четыре межгосударственных производства по делу "Украина против России" в два общих: по Крыму и Донбассу.
- 14 июля Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по трем статьям.
- 15 октября РФ заявила о выходе из трехсторонней консультативной группы по расследованию сбития Boeing 777, который в 2014 году выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Читайте также: На Украину стали чаще подавать иски в ЕСПЧ в сравнении с 2019 – она третья в "рейтинге"
Комментарии