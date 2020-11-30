UA

ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу – это усилит позицию Украины в суде

30.11.2020, 19:05
ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу – это усилит позицию Украины в суде - Фото
ЕСПЧ (фото - EPA)

Большая палата Европейского суда по правам человека присоединила к межгосударственному делу "Украина против России" еще два других межгосударственных дела. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Он отметил, что речь идет о деле о детях-сиротах, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны и деле о сбитом Boeing-777 MH17 Малайзийских авиалиний. В последним деле заявителем являются Нидерланды. 

По его словам, плюсы этого решения ЕСПЧ в том, что нидерландское расследование содержит больше материалов из уголовного дела по MH17, к некоторым из них Украина ранее не имела доступа.

Чиновник добавил, что теперь эти материалы будут приобщены к делу "Украина против России". 

Лещина отметил, что присоединение второго Нидерланд к украинско-российскому делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на территорию нашей страны.

Однако имеется и отрицательный момент – это может несколько затянуть рассмотрение дела, ибо нидерландское заявление еще не коммуницировано РФ. 

Читайте также: На Украину стали чаще подавать иски в ЕСПЧ в сравнении с 2019 – она третья в "рейтинге"

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Украина против России Донбасс иск еспч MH17

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 