ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу – это усилит позицию Украины в суде

Большая палата Европейского суда по правам человека присоединила к межгосударственному делу "Украина против России" еще два других межгосударственных дела. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина.

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По его словам, плюсы этого решения ЕСПЧ в том, что нидерландское расследование содержит больше материалов из уголовного дела по MH17, к некоторым из них Украина ранее не имела доступа.

Чиновник добавил, что теперь эти материалы будут приобщены к делу "Украина против России".

Лещина отметил, что присоединение второго Нидерланд к украинско-российскому делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на территорию нашей страны.

Однако имеется и отрицательный момент – это может несколько затянуть рассмотрение дела, ибо нидерландское заявление еще не коммуницировано РФ.

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Станислав Стороженко

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