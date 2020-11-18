На Украину стали чаще подавать иски в ЕСПЧ в сравнении с 2019 – она третья в "рейтинге"

В 2019 году против Украины было подано 8850 исков, в 2020-ом этот показатель вырос до 10 100

Украина находится на третьем месте в списке стран Европы, против которых чаще всего подаются жалобы в Европейский суд по правам человека. Лидером "рейтинга" является Россия, на втором месте – Турция. Об этом сообщается на сайте суда.

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По состоянию на 30 октября 2020 года, против Украины было подано 10 100 жалоб – это 16,5% от общего количества исков против государств.

Сейчас в производстве ЕСПЛ находится 4 050 жалоб (22,9%) против РФ. На Турцию жалуются почти так же, как и на Украину – 10 150 исков (16,6%).

На четвертом и пятом месте в списке – страны Европейского союза: Румыния – 8000 (13,1%), Италия – 3400 (5,6%).

В 2019 году Украина также занимала третье место из списка стран, на которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ. Однако количество исков было меньше – 8850.

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Станислав Стороженко

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