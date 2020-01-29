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Украина - в тройке стран, на которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ

Украина - в тройке стран, на которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ - Фото
ЕСПЧ (фото - EPA)
29.01.2020, 14:46

На первом месте - Россия, на втором - Турция

Украина остается в тройке стран, против которых чаще всего подают жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в отчете суда о результатах его работы за 2019 год.

По состоянию на конец года, больше всего заявлений подано против Российской Федерации (25,2%). Далее следуют Турция (15,5%) и Украина (14,8%).

На рассмотрении ЕСПЧ сейчас находятся 8850 заявлений против Украины.

В целом в течение 2019 года в суд подали 38 480 заявлений, он принял 884 решения.

Статистика 2019 года показывает, что число новых случаев возросло в связи с увеличением количества заявлений против Боснии и Герцеговины, Российской Федерации, Турции и Украины, говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ.

По состоянию на конец 2018 г в ЕСПЧ находилось 7267 жалоб против Украины, это 12,9% всей загруженности суда, сообщает Украинская правда.

В 2017 г их было около 7100. Тогда Украина по этому показателю занимала четвертое место, а третьей была Турция.

Недавно ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины в рассмотрении дела экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, и обязал выплатить ей 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Читайте также: Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека в 2020

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