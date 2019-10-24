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ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро - Фото
Неля Штепа (скриншот видео)
24.10.2019, 14:48

Штепа жаловалась на необоснованно длительное рассмотрение ее дела

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в рассмотрении дела экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Суд определил, что Украина нарушила пункт 3 статьи 5 и пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека.

Штепа жаловалась на необоснованно длительное рассмотрение ее дела, а также на то, что ее нахождение под стражей во время расследования было длительным и неоправданным.

Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Неля Штепа, которую обвиняют в покушении на территориальную целостность и независимость Украины, была задержана 11 июля 2014 года. Когда Штепа была мэром Славянска, его захватили российские боевики.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, сейчас дело его подзащитной находится на стадии подготовительного судебного заседания. Суд назначен на 21 ноября. Адвокат надеется, что начнется рассмотрение обвинительного акта. Сейчас, по словам Тананакина, в отношении Штепы уже полтора года не действует никакая мера пресечения. Она находится в Славянске, сказал адвокат в комментарии корреспонденту LIGA.net.

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сепаратизм славянск еспч неля штепа
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